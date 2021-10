Vídeos mostram DJ Ivis agredindo a esposa Pamella Holanda - Reprodução

Publicado 23/10/2021 09:19 | Atualizado 23/10/2021 13:16

fotogaleria Rio - A soltura de DJ Ivis não foi bem aceita nas redes sociais. Pelo Twitter, o deputado federal Alexandre Frota se indignou com a situação. "Agrediu, espancou a esposa diversas vezes, tudo gravado, e 4 meses depois esse vagabundo, covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo agredia a esposa na frente do filho. E agora vai ser solto Realmente é revoltante. Absurdo", reclamou o parlamentar nas redes sociais.

Além dele, também houve muita reclamações de anônimos, que consideraram a decisão da Corte uma injustiça e mostraram sua indignação na internet. "Justiça decreta liberdade para o Dj Ivis só faz eu ter certeza de que nós mulheres somos um NADA para esse país", lamentou uma internauta. "Se com gravação, o DJ Ivis vai ser solto, aí você me pergunta porque que não tem mulher que não denuncia violência. Porque ninguém se importa com mulher nesse país não", desabafou outra mulher no Twitter.

No dia 14 de julho, Iverson de Souza Araújo, conhecido artisticamente como DJ Ivis, foi preso após ter vídeos de agressões contra sua ex-mulher, Pamella Holanda, divulgados nas redes sociais. Na noite desta sexta-feira, por volta das 22h, o artista foi solto após ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará.

Eu lendo que o DJ Ivis foi solto pic.twitter.com/MIweO6QSA2 — JP Santa Cruz (@jp_santa) October 22, 2021

Justiça decreta liberdade para o Dj Ivis só faz eu ter certeza de que nós mulheres somos um NADA para esse país — jhenny (@Jhennylima_18) October 22, 2021

Se com gravação do DJ Ivis vai ser solto, aí vc me pergunta pq que não tem mulher que não denuncia violencia



Pq ninguém se importa com mulher nesse país não — A de assiduamente burra e de Amabilin (@amabilin_) October 22, 2021

Toda vez que você achar que racismo no judiciário não existe, lembre-se de André Aranha e DJ Ivis. Ambos representam extremo perigo, mas um foi absolvido e outro solto! Enquanto isso, pessoas pretas são presas e condenadas por crimes que não cometeram, ou por delitos mínimos! pic.twitter.com/RkSSlrEbaM — Fernandes (@davifernandespi) October 23, 2021

Agrediu,espancou a esposa diversas vezes ,tudo gravado,e 4 meses depois esse vagabundo ,covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo agredia a esposa na frente do filho. E agora vai ser solto . Realmente é revoltante . Absurdo . pic.twitter.com/U0DFUCOQ85 — Alexandre Frota 777 (@77_frota) October 22, 2021

Relembre o caso

No dia 11 de julho de 2021, Pamella Holanda, então mulher do DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Logo em seguida, o produtor confessou as agressões, mas afirmava que era vítima de uma chantagem.

De acordo com Pamela, os vídeos foram feitos na residência do casal, em vários datas diferentes. As agressões aconteciam na frente das pessoas e até mesmo da filha dos dois, Mel, de nove meses de idade.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março deste ano. "Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.