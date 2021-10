Jade Picon - Reprodução/Instagram

Jade Picon Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2021 21:53 | Atualizado 23/10/2021 22:07

Rio - Jade Picon resolveu se manifestar em relação a declaração que Gui Araujo fez na festa de 'A Fazenda 13', sobre viver um suposto romance proibido com ela, enquanto ainda estaria namorando João Guilherme. Com exclusividade ao site de Hugo Gloss, a loira se defendeu e negou que tenha traído o filho de Leonardo.

"Sei que muita gente está esperando eu me manifestar. Fui exposta em rede nacional com falas que sequer saíram da minha boca e situações que nunca aconteceram. para sustentar algo falso - como pegaram fotos e vídeos nossos como amigos durante meu namoro e criam as próprias exclusivo - me colocando muitas vezes numa posição que eu vejo minha vida particular sendo exposta âmbitos que eu jamais deveria vir me explicar, mas me vejo obrigada a trazer o meu lado da história em respeito todos que eu conheço e me acompanham por aqui", começou a loira.

Através de um comunicado, Jade disse, inclusive, que conversou com João Guilherme sobre o caso neste sábado. "O Gui é amigo da nossa família desde 2013 e não vou crucificá-lo por essa exposição, ele tem com essa atitude de expor a vida das pessoas através de sua narrativa unilateral e não consentida que vem se repetindo dentro da realidade, e não apenas comigo! Quando ele sair, vamos conversar. Assim como já conversei com o João hoje. Tudo isso, potencializa do pelo fato de eu ser mulher, recebi uma avalanche de ofensas e julgamentos e continuarei recebendo ao posicionar os fatos, porque pra muitos é incabível uma mulher beijar alguém assim que termina o namoro".

Por fim, ela reforça que é solteira e tem a consciência limpa. "Foi isso que aconteceu e mantivemos convívio até ele ser confinado. Espero que entendam o meu lado e repito: sou jovem, independente e solteira. Sei também que não vai ser a última polêmica que vou me envolver, até porque tenho toda minha vida pela frente. Minha consciência está limpa. Estou em uma fase nova, me aventurando, me descobrindo e muito feliz. Já quero agradecer de CORAÇÃO todas as mensagens de amor que venho recebendo, para mim, é isso o que importa no final do dia ".