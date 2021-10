Cenas de Atenção, clipe de Pedro Sampaio e Luísa Sonza - Rodolfo Magalhães

Publicado 23/10/2021 10:46

Rio - Luísa Sonza tem comentado sua vida de solteira após terminar com Vitão. A cantora contou que já fez suruba e também revelou que tem uma amizade colorida com o DJ Pedro Sampaio, com quem gravou a música "Atenção".

Em um vídeo, Luísa contou que o affair tem uma "boquinha macia". Depois, a cantora comentou o romance com o DJ nas redes sociais. "Galopada amiga. Eu tô rindo tanto disso", disse a cantora, se referindo à música "Galopa" de Pedro Sampaio.

Além do caso com o DJ, Luísa Sonza tem sido apontada como o affair de alguns famosos. Há boatos de que a cantora estaria tendo um caso com o ator Bruno Montaleone , com quem gravou um clipe, e também com o ator Ricky Tavares e Pedro Calais, da banda Lagum.