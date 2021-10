João Guilherme e sua ex, Jade Picon - Reprodução/Instagram

João Guilherme e sua ex, Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2021 08:31 | Atualizado 23/10/2021 08:32

Rio - Mais um dia de treta... Depois de Gui Araújo dar a entender que ficava com Jade Picon enquanto ela ainda namorava com João Guilherme, a internet não fala em outra coisa. O nome dos três não sai dos assuntos mais comentados do Twitter e, com isso, chegam novos desdobramentos do caso.

fotogaleria

Agora foi a vez de Jade e João Guilherme pararem de seguir nas redes sociais. A movimentação, claro, dá a entender que as denúncias de traição vão além de uma simples fofoca. João Guilherme, inclusive, já deixou de seguir o ex cunhado Leo Picon e também Gui Araújo. Vale lembrar que João Guilherme declarou torcida por Gui na 'Fazenda' há apenas 9 dias. O influenciador chegou a defender o então amigo dizendo: "é o melhor que tem por lá!".