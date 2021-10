Lary revelou segredo entre Duda Reis e Gui Araújo - Reprodução

Lary revelou segredo entre Duda Reis e Gui AraújoReprodução

Publicado 23/10/2021 11:16

Rio - O fim de semana é de confusão no mundo das celebridades. Tudo começou com Gui Araújo, que deu a entender, de dentro da 'Fazenda', que viveu um romance com Jade Picon enquanto ela ainda namorava João Guilherme. Após a repercussão, Jade e João pararam de seguir e, claro, fizeram o mesmo em relação a Gui.

Mas a confusão não para por aí. Pelo visto, Duda Reis, ex-affair de Gui e atual affair de João Guilherme, não gostou nada do comportamento do rapaz. A decepção parece ser tanta que, assim como João Guilherme e Jade, Duda já parou de seguir Gui nas redes sociais.

Curiosamente, a decisão vem apenas uma semana após a influenciadora se declarar para o ex nas redes sociais. "Mas eu vou chegar. Acima de tudo temos uma história, sinto respeito por ele e tenho muito amor pela vida do Guilherme. Vou pontuar TUDO que acho que ele errou na casa, porque sou assim! Afinal, ele é uma pessoa que amo e ponto final. Independente de rótulos. Então que elas lidem", disse Duda, na última sexta-feira, no Twitter.

O posicionamento deste sábado, no entanto, tem um tom diametralmente oposto. "Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional. Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um *enorme* livramento na minha vida", escreveu a atriz.