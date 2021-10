Padre Fábio de Melo - reprodução da TV Globo

Padre Fábio de Meloreprodução da TV Globo

Publicado 23/10/2021 14:53 | Atualizado 23/10/2021 15:22

Rio - O padre Fábio de Melo abriu o coração ao falar sobre a morte da mãe, Ana Maria, vítima de complicações da Covid-19, em março desse ano. No 'É de Casa, da TV Globo', neste sábado, o religioso confessou que sente muita falta dela.



fotogaleria

"Minha mãe me dava peças para entender o mosaico da minha existência. Quando ela morreu, senti que perdi tudo. É bom a gente dizer 'oi, mãe!", ou, então, vou ligar pra minha mãe. Eu não tenho mais isso... Quando você rompe esse simbólico, alguma coisa acontece dentro da gente que a palavra não explica. Eu estou tentando entender ainda o que é esse vazio", desabafou.

No programa, o religioso também disse como lida com a fama e as críticas que recebe devido a isso. "Ser uma pessoa pública é o tempo inteiro ser imaginado. Eu sem quem eu sou, porém, as pessoas me imaginam muito melhor ou muito pior do que eu sou. Quando eu conto o que me ocorre - síndrome de pânico, depressão, minhas angústias - estou reivindicando o direito de ser eu. Muita gente olha pra mim e diz que não sou padre, que gosto da fama, como se eu não tivesse a capacidade de fazer outras coisas. Eu escolhi ser padre, um líder religioso que fala de si mesmo, sem medo das imperfeições."