Zé Felipe - reprodução do instagram

Zé Felipereprodução do instagram

Publicado 23/10/2021 15:21 | Atualizado 23/10/2021 15:26

Rio - Zé Felipe não decepciona seus seguidores. O cantor, que tem fama de fofoqueiro, se pronunciou neste sábado sobre o assunto do momento: a declaração de Gui Araújo, que deu a entender que ficava com Jade Picon enquanto ela ainda namorava com João Guilherme, que é seu irmão. "Minha cabeça tá a mil, meus amigos", comentou ele, que acrescentou: "Agora pensa na do John", se referindo ao João.

fotogaleria

Zé ainda fez um vídeo dizendo que pensava que João e Jade não faziam sexo quando estavam juntos. "O roceiro é besta mesmo. Eu via o João Guilherme e Jade, a coisa mais bonitinha. Eu falava: 'Esse povo nem faz amor'. Trem mais bonitinho", contou o filho de Leonardo, através do Instagram Stories.

Veja o vídeo:

Zé Felipe comenta boatos de traição de Jade conta João Guilherme depois da conversa de Gui Araujo com MC Gui em #AFazenda #jade #Zefelipe pic.twitter.com/GYcnPmX4k9 — nay (@NayaraFelisber2) October 23, 2021

Essa não é a primeira vez que o sertanejo fala sobre a vida íntima do irmão. Zé Felipe, inclusive, já deixou claro que a história da pulada de cerca de Jade Picon com Gui Araújo "parece ser verdade". "Galera, vou falar um negócio para vocês. Parece que o chifre do João Guilherme é verdade".

Zé também afirmou que o João Guilherme não estava muito abalado em descobrir a traição. "Só que ele não está muito preocupado, não, porque ontem ele dormiu no motel. O menino tá igual solução de bateria, onde ele cai come tudo", brincou.