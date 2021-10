Carol Peixinho - reprodução do instagram

Carol Peixinhoreprodução do instagram

Publicado 23/10/2021 15:50

Rio - Carol Peixinho segue curtindo sua estadia nas Ilhas Maldivas. Na manhã deste sábado, a ex-BBB e ex-No Limite postou uma série de fotos de maiô, no Instagram, e exibiu seu corpão em forma. "Mais um dia memorável nessa ilha mágica!!!", disse ela, que está hospedada em resort de luxo que possui diárias de até R$ 37 mil.

Depois de participar do "BBB", Carol foi convidada para o "No Limite" e chegou até a semi-final do programa. "Não foi nada fácil comer barata, larvas e olho de cabra. Em relação a sabor, achei que o olho de cabra foi o menos pior. Uma barata viva entrando na sua boca é desesperador. Quando perdi a prova, fiquei bastante triste porque sabia que iria para o Portal", disse ela ao "Encontro" após sua eliminação.