Publicado 23/10/2021 17:22 | Atualizado 23/10/2021 17:49

Rio - Ex mulher de DJ Ivis, Pâmella Holanda desabafou no Instagram Stories, neste sábado, sobre a soltura do produtor musical, que aconteceu na noite de sexta-feira, após ele ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará.

"Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho e principalmente preocupação comigo e com minha filha Mel. Estamos bem na medida do possível. Mas do que na Justiça confiamos em Deus. Que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma. Obviamente não me sinto segura nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física, mas emocional", postou.

Através da rede social, Pâmella também contou que tem recebido vários comentários machistas feitos por mulheres. "A todos os ataques e comentários machistas, sem empatia e sem escrúpulos que recebi, em minoria, graças a Deus, mas quase todos vindo de mulheres, peço a Deus que a misericórdia dele seja derramada sobre todas vocês. Não existe machismo estrutural, ignorância ou qualquer coisa que justifique gente sem coração".

Ela ainda postou uma nota pública com o posicionamento de seus advogados. "Ressaltamos, ainda, que todas as medidas protetivas de urgência continuam em vigor e que permanece o acusado proibido de ter qualquer convivência e/ou contato com a Ofendida ou se aproximar dela e de seus familiares seja física ou por qualquer outro meio de comunicação, assim como a proibição de divulgação na internet de imagem e vídeos íntimos da vítima e postagens difamatórias à sua imagem, entre outras medidas impostas, sob pena de incorrer em crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme o Art. 24-A da Lei nº 14.149, de 2021 (Lei Maria da Penha)", dizia um trecho do comunicado.

No dia 14 de julho, Iverson de Souza Araújo, conhecido artisticamente como DJ Ivis, foi preso após ter vídeos de agressões contra sua ex-mulher, Pâmella Holanda, divulgados nas redes sociais. Na noite desta sexta-feira, por volta das 22h, o artista foi solto após ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

Alexandre Frota se revolta com soltura do DJ

Pelo Twitter, o deputado federal Alexandre Frota se indignou com a situação. "Agrediu, espancou a esposa diversas vezes, tudo gravado, e 4 meses depois esse vagabundo, covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo agredia a esposa na frente do filho. E agora vai ser solto Realmente é revoltante. Absurdo", reclamou o parlamentar nas redes sociais.

Relembre o caso

No dia 11 de julho de 2021, Pâmella Holanda, então mulher do DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Logo em seguida, o produtor confessou as agressões, mas afirmava que era vítima de uma chantagem. De acordo com Pamella, os vídeos foram feitos na residência do casal, em vários datas diferentes. As agressões aconteciam na frente das pessoas e até mesmo da filha dos dois, Mel, de nove meses de idade.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pâmella tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março deste ano. "Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.

Após a divulgação das fortes imagens, no entanto, muitos artistas se mobilizaram e demonstraram apoio a Pâmella. Ivis foi desligado da gravadora e teve contratos cancelados com Xand Avião, Zé Felipe, Flay e outros artistas. No dia 14 de julho, DJ Ivis foi preso.