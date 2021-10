Viih Tube é vistas aos beijos com Pkllipe em balada - Reprodução

Publicado 24/10/2021 10:39

Rio - Viih Tube não perdeu tempo e já fez a fila andar. A youtuber anunciou o término do namoro com Bruno Magri recentemente e já foi flagrada aos beijos. Na madrugada deste sábado (23), a ex-BBB compareceu a uma casa noturna em São Paulo e foi vista beijando o influenciador Pkllipe.

O perfil de Instagram de fofocas Gossip no Insta publicou a fotos do momento em que a influenciadora e o influenciador estão se beijando. Nas redes sociais, ambos postaram Stories na mesma casa noturna, mas não apareceram no perfil um do outro.

Sobre o fim do namoro com Bruno, Viih Tube disse que o rompimento aconteceu e uma maneira amigável e declarou que ela e o ex-namorado estão em fases diferentes da vida. Ela também disse não ter a pretensão de entrar em um novo relacionamento em breve, mas já mostrou que isso não quer dizer que vai ficar sozinha.