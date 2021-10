Gracyanne Barbosa - Reprodução

Gracyanne BarbosaReprodução

Publicado 24/10/2021 11:03

Rio - Gracyanne Barbosa não brinca em serviço. Com um corpão definido, a musa fitness se dedicou aos treinos de artes marciais e resolveu compartilhar fotos da atividade com seus seguidores. Usando um look com uma calcinha de biquíni, Gracy ainda deixou os fãs babando com closes sensuais.

"Meu Deus, que mulher", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa demais", comentou outra fã. "Musa é musa, né meus amores?", brincou outra internauta.

Confira a publicação: