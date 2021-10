Anitta - reprodução do instagram

Anittareprodução do instagram

Publicado 24/10/2021 15:27

Rio - Após Gui Araújo expor seu relacionamento com uma bissexual e os fãs acreditarem se tratar de Anitta, a Poderosa fez uma série de publicações falando sobre mitomania (mentir compulsivamente) na tarde deste domingo, através do Twitter. Os internautas, então, acreditam se tratar de uma indireta para o digital influencer.

fotogaleria

"Tenho visto algumas coisas rolando na internet no Brasil, algumas poucas envolvendo meu nome, mas em grande maioria envolvendo mulheres e mulheres que tenho amizade e carinho. Sempre me coloco à disposição para conversar porque passei (e sigo passando) a vida assistindo às pessoas me julgarem e comentarem sobre assuntos e situações da minha vida que, na verdade, nunca aconteceram. Eu sei como dói. Hoje em dia, pra ser sincera, eu não to mais nem aí pro que falam ou deixam de falar de mim...quem quiser acredita no que quiser e eu, graças à Deus", começou a cantora.

"Atingi minha elevação espiritual (contém ironia) de cagar para qualquer dessas coisas. Mas infelizmente nem todo mundo caga. Para eu chegar nesse ponto foi muito trabalho mental. Enfim, eu queria dizer para galera da internet não acreditar em tudo que se diz por aí. Não comecem uma rede de linchamento e memes com alguém a troco de qualquer coisa. Isso pode custar a vida ou a saúde mental de alguém que possivelmente nem fez nada", acrescentou.

atingi minha elevação espiritual ( contém ironia) de CAGAR pra qualquer dessas coisas. MAS infelizmente nem todo mundo caga. Pra eu chegar nesse ponto foi muuuuuito trabalho mental... enfim... eu queria dizer pra galera da internet não acreditar em tudo que se diz por ai.. — Anitta (@Anitta) October 24, 2021

Em seguida, ela disse que se já envolveu com mitômanos. "Eu tive a "experiência" de me cruzar meu destino com mitômanos algumas vezes na minha vida. A mitomania EXISTE. É real e não é frescura. Pode ter várias razões traumáticas que fazem alguém desenvolver mitomania. E as vezes é muito difícil perceber que se trata de uma pessoa assim", disse a cantora, que continuou: "A questão é... SIM... existe a possibilidade de alguém contar uma história com mínimos detalhes e "provas" que fazem a história parecer verdadeira sem ela NUNCA ter acontecido. E eu sugeriria à galera da Internet que parassem de fazer inferno na vida dos outros por conta de fofoca, babado, treta etc etc... comigo não deu certo, graças à Deus e à melhor família do mundo na qual eu tive a sorte de nascer,, mas vocês vão acabar tirando a vida de alguém um dia. A internet infelizmente mexe de verdade com a cabeça das pessoas".