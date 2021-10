Gui Araújo - reprodução de vídeo

Publicado 24/10/2021 15:14 | Atualizado 24/10/2021 17:02

Rio - Gui Araújo segue causando com suas declarações em 'A Fazenda 13', da Record TV. Desta vez, ele falou sobre seu relacionamento com uma bissexual que conheceu no Carnaval. Segundo o influenciador, essa pessoa corria atrás dele e que esse poderia ter sido o motivo do término do namoro anterior dela. Os fãs de Anitta logo acreditaram se tratar da Poderosa.

Durante uma conversa com Dayane na piscina, o influencer disse que, na época, essa pessoa tinha um relacionamento aberto com outro homem. "Ela não ficava com ninguém porque ela não queria. Ai eu fui nesse carnaval e ela começou tipo, muito assim. Ai falei com um 'brother' meu: 'Mano você ta percebendo esse bagulho?'. Tava saindo do comum. Ai uma hora eu cheguei pra ela e falei: 'Não estou me sentindo nada bem com esse bagulho, eu vou meter o pé'. Mas tem que ir de barco para lá e tal, ai ela falou: 'Deixa eu te explicar, a parada é assim. Ele fica com várias pessoas, eu nunca fiquei com ninguém, mas não é uma coisa que a gente vai fazer escondido. Se você quiser falar com ele'. Eu falei: 'Mano eu não quero saber desses bagulhos, não me envolve nisso ai, eu não quero saber'", destacou Gui. Dayane, então, comentou: "Eles tinham conversado, era um relacionamento aberto".

Em seguida, o digital influencer contou que a 'pessoa' só ficava com meninas na época desse relacionamento. "Ela passava num lado da ilha, eu ia pro outro. Eu conheci uma amiga dela e fiquei com a amiga agarrada. E ela falava: 'Amiga deixa ele comigo um pouco'. Eu falava: 'não quero, não quero'. Eu falei não quero, eu não tava me sentindo a vontade. E ela falava: se você quiser falar com ele", contou Gui, explicando que não queria ficar com ela enquanto estivesse namorando outra pessoa.

