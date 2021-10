Larissa Manoela - reprodução do instagram

Rio - Como fazer dos limões uma limonada? Larissa Manoela ensina! Em meio a polêmica de que Jade Picon tenha traído João Guilherme, o nome de Lari caiu na boca do povo e virou um dos nomes mais comentados do Twitter neste fim de semana. Isso tudo porque Larissa também namorou João Guilherme antes do ator começar o relacionamento com o Jade.

Aproveitando o burburinho a seu respeito, Larissa brincou com a situação e aproveitou para divulgar 'Fico a Milhão', sua nova música de trabalho. "Bom diou! Vou aproveitar que já cedo meu nome tá nos trends pra divulgar meu trabalho novo na música que tá sensacional. Ouçam e assistam o clipe de ME DEIXA A MILHÃO pq pra acompanhar o tanto de fofoca que rola, melhor trilha sonora não há, vc de fato fica a milhão hahahahah", escreveu a atriz e cantora no Twitter.

