Lipe Ribeiro, ex-A Fazenda e ex-De Férias com o Ex Brasil, revelou nesta sexta-feira (29) que perdoou a ex-noiva Yá Burihan por ter o traído enquanto ele estava confinado em "A Fazenda".

Através da caixinha de respostas do Instagram, o influenciador respondeu para um fã sobre a possibilidade de perdoar uma traição. "Claro que tem. Já perdoei, já fui perdoado. Inclusive, a última, eu perdoei e está tudo bem", iniciou Lipe.

No entanto, Lipe Ribeiro descartou uma possível volta mesmo depois de ficar com Yá no fim de setembro , em uma balada de São Paulo (SP). "Não significa ter volta, porque a gente perde o carinho que tinha pela pessoa", completou.

Em entrevista para o “PodDarPrado”, em setembro, Yá Burihan também negou um retorno com o ex. Para ela, na época, ele ainda estava magoado. "Ele está no momento dele, se divertindo, e eu no meu. Lavamos a roupa suja, está tudo bem. Não tem possível volta de namoro. Tem muita mágoa, ele ainda não aceitou tudo que aconteceu. Eu já virei a página. Acho que todo mundo erra, mas também não julgo. Não tem possibilidade de volta" disse Yá.