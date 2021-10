Gui Araújo e Gabi Brandit - Reprodução Internet

Publicado 29/10/2021 17:01 | Atualizado 29/10/2021 17:20





Posteriormente a entrevista de Gabi Brandt no podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures, a mãe de Gui Araújo foi as redes criticar a ex-nora. Na entrevista, Gabi relatou os abusos sofridos pelo atual peão de "A Fazenda 13". Após ver o comentário da mãe de Gui Araújo questionando sua filha, a mãe de Gabi Brandt tomou as dores e rebateu a ex-sogra.

Na noite de ontem foi ao ar o episódio de Gabi Brandt no PodCats. Durante a entrevista, a influencer revelou todas as problemáticas do seu relacionamento com Gui Araújo, que está confinado em "A Fazenda 13". Na conversa, Gabi admitiu que sofreu abusos psicológicos graves do influenciador. Durante discussão, Guilherme teria ameaçado se matar se Gabi não reatasse com ele. Além disso, Gabi contou que já sofreu ameaça de vida do ex-namorado.

Após um perfil de notícias sobre os famosos divulgar as revelações de Gabi, a mãe de Guilherme foi confrontar a ex-nora. No comentário, Rosana questiona a fé da influenciadora.

"Você, como boa cristã, que está vivendo a doutrina cristã, deveria ao menos respeitar e não aproveitar que o Gui Araújo está confinado dentro de um reality, no dia de seu aniversário, sem saber o que está acontecendo e sem ter como se defender!”, escreveu.

"O cristão perdoa, desculpa, ajuda… Pra que isso agora, depois de quatro anos?", continuou Rosana. "Hoje você tem sua família, seus filhos, está feliz com o seu marido. Qual o sentido? Você não está atacando apenas ele, e sim quem te recebeu como uma filha em nossa casa. Respeite! Sou mãe, assim como você é hoje!", finalizou a mãe do peão.

Porém, ao ver o comentário da ex-sogra de sua filha, Silvia Nunes não deixou barato e a respondeu.

"Gabi não disse nem um terço de tudo que passou com seu filhote... Abusivo, mentiroso, desrespeitoso, desnecessário, manipulador, mal-educado, grosseiro, abusava psicológica e financeiramente da Gabi. Eu, pessoalmente, te falei sobre as ameaças que ele fazia, que iria se matar se a Gabi o deixasse, e você na ocasião se fez de sonsa!", mandou.

"Perdoa-lo não anula tudo que ele fez, e NÃO! Não tem como defender! O que ele fez com a Gabi realmente foi BIZARRO e muito, mas muito TRISTE E DOLORIDO pra ela e pra quem conviveu com essa situação por meses."

"Nem nos meus piores pesadelos eu sequer imaginava tamanha crueldade com minha filha. Portanto, Rosana, se poupe e nos economize! Guarde sua energia para dar suporte ao seu filho quando ele sair. Ele precisa de ajuda psicológica muito mais que defesa neste momento”, finalizou a mãe de Gabi Brandt.