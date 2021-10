Sara Nemer e Jonathan Nemer - Reprodução Internet

Sara Nemer e Jonathan NemerReprodução Internet

Publicado 29/10/2021 15:20

Rio- Na manhã desta sexta-feira, (29), Jonathan Nemer usou o Instagram para comemorar a alta de dona Sara, sua mãe. Ela estava internada desde abril e chegou a ficar 104 dias na UTI, ficou em um estado crítico de saúde. Sara saiu do hospital segurando uma plaquinha com dizeres "sou um milagre. Obrigada, Jesus".

fotogaleria

Na legenda da publicação, Jonathan relembrou os dias difíceis que sua mãe passou no hospital. "Começou dia 9 de abril e termina hoje, 29 semanas/203 dias depois. Nunca vou me esquecer do que senti ao vê-la dando entrada no hospital para internação e eu ficando pra trás. Foi ela sair de vista e eu desabei. Ao longo desses meses foram 3 momentos em que a morte ficou bem perto… e nas 3 vezes o Senhor operou. Hoje acontece o momento pelo qual tanto esperamos. O #SaiPraForaMama aconteceu! Ela saiu", escreveu ele.

Em abril, Sara Nemer precisou ser intubada por conta do agravamento do quadro da Covid-19. O drama da mãe de Jonathan gerou uma corrente de solidariedade nas redes sociais, já que o humorista compartilhou a fase conturbada de sua vida, ele rezou por um milagre.

Veja a publicação: