Ludmilla cancela participação em premiação - Reprodução

Ludmilla cancela participação em premiaçãoReprodução

Publicado 29/10/2021 13:49 | Atualizado 29/10/2021 13:52

Rio- Ludmilla é uma das principais cantoras negras da nova geração, porém para chegar nesse status a caminhada foi difícil. Em uma entrevista ao podcast "Mano a Mano", a carioca revelou que passou por procedimentos cirúrgicos no começo da carreira para tentar "driblar" o racismo.

fotogaleria

"Minha música estourou, eu tinha 17 anos, a Fala Mal de Mim. Quando comecei a fazer cirurgia plástica, a primeira que eu fiz foi pra começar a ser aceita. No clipe não dá pra enxergar muito quem está cantando. Foi mais a voz, não a aparência", contou ela.

A dona do hit "Rainha da Favela" disse que o público comentava sobre a sua aparência. "Muito contratante contrata, contrata, chegava no show e as pessoas viam quem era a MC Beyoncé. Falavam do meu nariz, da minha perna, do meu cabelo, e eu cantando e ouvindo aquilo", desabafou.

A funkeira ainda ressaltou que o racismo sempre esteve presente na sociedade em geral, "A gente aprendeu na escola que preto era feio, que cabelo crespo era horrível, que nariz largo é horrível, que beição grande era feio. Antigamente a gente não falava sobre racismo assim, abertamente, em todo lugar com as pessoas, aí, então, a gente ia vivendo e esse era o certo”, completou a cantora.