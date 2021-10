Sabrina Sato causou na web com seu look para festa de Halloween - Reprodução

Publicado 29/10/2021 17:40

"O que seria de mim sem minha equipe (que virou família) que faz tudo acontecer. Eles se realizam comigo, compram as minhas ideias mais malucas e fazem meus sonhos se tornarem reais. É muito bom poder contar com um time que cria junto, se ajuda e acredita no que está fazendo. Muito obrigada", escreveu em publicação no Instagram.

A artista ainda aproveitou para revelar alguns cliques tirados durante o evento, mostrando diversos ângulos de seu visual que contava com pele azul, peruca de bexigas e salto alto de 22cm. Sabrina ainda aproveitou para adiantar: "Já estou ansiosa para o próximo Halloween…"

Confira a publicação: