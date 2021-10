Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2021 09:53 | Atualizado 28/10/2021 11:17

Rio - Sabrina Sato compareceu a uma festa de Halloween nesta quarta-feira e o look deu o que falar na web. Vestida com uma roupa cheia de balões e sapato da grife Valentino, ela aproveitou a data para usar um modelito nada basiquinho. "Vamos dar asas à extravagância", disse ela.

A apresentadora da Record revelou que se inspirou na criatividade dos artistas Jeff Koons e Leigh Bowery, que possuem cores vibrantes como marca. "Para dar forma ao meu desejo de incentivar as pessoas a expressarem a própria personalidade e serem quem são sem medo de julgamentos alheios", explicou ela.

"Sei que o Halloween tem o medo e o horror como premissa, mas, este ano, fiz questão de usar um look que estimulasse a fantasia, o lúdico, a diversão, pois quero um mundo com mais leveza e mais ousadia. Como diria a maravilhosa Iris Apfel: 'Mais é mais e menos é um tédio'", escreveu a apresentadora no Instagram.

Nos comentários da publicação, claro, Sabrina recebeu muitos elogios. "Perfeita", escreveu a ex-BBB Thelminha. "Eu estou nervosa", brincou o humorista Esse Menino. "Maravilhosa demais", elogiou a cantora Alice Caymmi.