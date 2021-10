Danniella Westbrook mostra antes e depois - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2021 09:59

São Paulo - Danniella Westbrook, de 47 anos de idade, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, com o rosto bem diferente do que o público estava acostumado. A inglesa declarou que desde maio vem realizando um combo de procedimentos estéticos para reparar os danos causados ao seu rosto pelo abuso de drogas. Segundo a mesma, o uso de cocaína corroeu suas vias nasais.

Além de cirurgias plásticas, Danniella ainda está fazendo sessões de botox e preenchimentos no rosto, que deixaram a atriz bem diferente. O clique mais recente mostra ela usando uma boina e aproveitando a vida noturna de Liverpool, em Londres, com o amigo Ryan Mira. "Estágio um da jornada de quatro partes para cirurgias de reconstrução do meu rosto e finalmente deixar de ser alvo de haters. Estou realmente feliz com o que a clínica fez hoje para me preparar para o segundo passo", escreveu Danniella no Instagram, usando tags como "não invasiva" e "tão feliz".

Esta não é a primeira vez que a luta de Daniella contra as drogas é pautada na imprensa. De acordo com a atriz, o vício teria começado ainda na adolescência, aos 14 anos. "Eu sempre estava em boates e todo mundo estava usando cocaína e era glamouroso mas, obviamente, não era. Eu era muito jovem, muito estúpida e facilmente influenciável. Acho que deveria haver alguém na EastEnders para dizer aos jovens quando eles chegam: 'olha, sua vida está prestes a mudar, você vai ser convidada para certos lugares e você receberá ofertas de drogas'", relatou ela, em entrevista ao The Mirror, estimando que já gastou cerca de 250 mil libras - equivalente a R$ 1,8 milhão - em drogas.

Danniella ganhou fama ao viver a personagem Sam Mitchell na novela "East Enders" nos períodos de 1990–1993, de 1995–1996, de 1999–2000, de 2009–2010 e em 2016, quando deixou a atração. A atriz também participou de uma série de reality shows, como "I'm a Celebrity", "Get Me Out of Here!", "Dancing on Ice Friday", "Celebrity Big Brother" e "Loose Women".

