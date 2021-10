Regina Duarte - Globo/João Cotta

Publicado 27/10/2021 21:39

Rio - Regina Duarte não descartou um retorno à TV aberta através de uma trama bíblica da Record TV. Em entrevista ao 'TV Fama', da Rede TV!, Regina, de 74 anos, comentou o suposto convite para uma trama da emissora do bispo Edir Macedo e deu detalhes do que pretende fazer em sua carreira.

“Se houve convite não chegou até mim. A minha equipe sabe que eu tenho impossibilidade de assumir, por enquanto, qualquer compromisso com a TV aberta", esclarece a atriz. "O dia que estiver livre, vou analisar com muito carinho", disse Regina Duarte.

Em contato com os fãs através das redes sociais, Regina Duarte pensa em criar algo envolvendo dramaturgia em seu canal no YouTube. "Tem muita coisa prevista. Espero que para o ano que vem eu possa trazer alguma coisa ao vivo no meu canal. Seguimos sempre fazendo alguma coisa relacionada às artes, à interpretação, à dramaturgia e à teledramaturgia", completou.

O último trabalho de Regina na TV aberta foi em "Tempo de Amar", em 2017, na Globo. A atriz interpretou personagens marcantes na Globo em tramas como "Roque Santeiro", "Por Amor", "História de Amor" e "Páginas da Vida".