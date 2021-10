Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga) em ’Paraíso Tropical’ - Reprodução

Publicado 27/10/2021 19:44 | Atualizado 28/10/2021 06:45

Rio - Wagner Moura e Gilberto Braga, falecido nesta terça-feira aos 75 anos, formaram uma parceria histórica na televisão brasileira, que rendeu um prêmio 'Emmy' (o Oscar da televisão) à TV Globo. Em setembro de 2007 estrearia 'Paraíso Tropical', uma das grandes tramas de Gilberto, com Wagner interpretando o inesquecível vilão Olavo, que formou par romântico com a prostituta Bebel, vivida por Camila Pitanga. O ator e diretor, que estreia o filme 'Marighella' no dia 4 de novembro, e no ar na reprise da novela, exaltou a parceria com o novelista em entrevista ao DIA.

"Eu acho que o Gilberto foi o maior de todos os novelistas. Primeiro que ele fez 'Vale Tudo', que para mim é a maior novela de todos os tempos. O folhetim é parte da nossa cultura. A novela é tão Brasil quanto o samba. E você ser o maior de todos, dentro de um gênero que guia parte da cultura de um país, é muito forte", disse.

"Eu fui muito feliz quando trabalhei com ele. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz um vilão do Gilberto Braga. É uma categoria especial, eu 'chequei'", brincou Wagner. "O convívio que eu tive com ele, que não foi muito...eu o achava muito engraçado. Ele falava muito devagar e nas cenas ele falava barbaridade. Então eu achava aquele contraste muito bom", finalizou.

Gilberto Braga foi autor de grandes sucessos da teledramaturgia como 'Celebridade', Corpo a Corpo', Dancin’ Days' e 'Vale Tudo'.

Despedida

Gilberto Braga morreu aos 75 anos, vítima de complicações de uma infecção sistêmica. O autor de novelas estava internado desde a última sexta-feira, no Hospital Copa Star, em Copacabana.

O corpo de Gilberto Braga foi sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O velório se iniciou por volta do meio-dia e foi restrito, contando apenas com a presença de familiares.