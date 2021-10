Nathalia Dill faz desabafo após viver dias de tensão com a filha doente - Reprodução/Instagram

Nathalia Dill faz desabafo após viver dias de tensão com a filha doenteReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 18:56 | Atualizado 27/10/2021 18:56

Rio - Nathalia Dill abriu o jogo com seus seguidores, nesta quarta-feira (27), ao relatar um momento de tensão que viveu com sua filha de nove meses. Em seus Stories do Instagram, a atriz conta que se assustou ao notar uma vermelhidão na boca da pequena Eva, fruto do casamento com o músico Pedro Curvello.

fotogaleria

"Na semana passada, a Eva começou com uma alergia em volta da boca. A gente achou que ia passar, e de repente começou a aumentar, e ficou muito esquisito", começou a artista no vídeo. Em seguida, a intérprete explica que a bebê foi diagnosticada com dermatite salivar, de acordo com a avaliação da pediatra.

Nathalia acrescentou que "parece" ser uma doença comum, mas decidiu procurar uma especialista. "A gente foi em uma dermatologista, ela passou uma pomada mais forte e agora a gente está com um hidratante. Na verdade, é excesso de saliva. Pode ser o dente nascendo, ou quando a saliva está mais ácida, quando come coisa ácida. Ou dias quentes, frios, sei lá. Não tem muita explicação, mas parece ser uma coisa comum. Mas a gente ficou bem assustado. Já melhorou, em três dias resolveu."

Apesar do alívio, a atriz desabafou sobre a aflição que sentiu ao ver a filha sofrendo com a doença: "Foi tão esquisito de ver, a gente ficou tão assustado, mas, na verdade, é uma coisa comum. Foi simples, mas na hora... Ver a boquinha dela toda ferida foi difícil", confessou.