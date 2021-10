Fátima Bernardes - reprodução de vídeo

Publicado 27/10/2021 18:13 | Atualizado 27/10/2021 20:32

Rio - Fátima Bernardes, que passou por uma artroscopia no ombro, contou que está gripada através de um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira. A apresentadora tranquilizou os fãs ao dizer que fez o teste de Covid-19 e deu negativo.

"Olá, olha que voz maravilhosa. Fora isso uma olheira por conta de uma gripe que vocês não podem imaginar. Fiquei tão apavorada que, como hoje eu ia começar a fisioterapia, resolvi fazer um teste de Covid. Negativo, graças a Deus. Mas é aquela gripe que deixa a gente arriada", começou ela.

No vídeo, Fátima também atualizou os internautas sobre seu estado de saúde. "Comecei hoje a fisioterapia, tô tentando movimentar o braço. O cabelo tá aqui pra disfarçar esse roxinho que tá descendo por culpa da cirurgia. Mas é um exercício de paciência. Tenho lido bastante, tenho postado os livros que tenho lido e contado sugestões. Fora isso, muita TV e, a partir de amanhã, eu vou usar uma tipoia alternativa, que eu posso usar por 30 minutos, para dar uma caminhada aqui em volta da minha casa, no condomínio. Para começar a circular, porque diz que esse movimento faz bem para a cicatrização. Acho que amanhã, se a gripe permitir, começo um novo momento. To esperançosa", afirmou a apresentadora.

