Carla Perez nas Ilhas Maldivas - reprodução do instagram

Publicado 27/10/2021 20:27

Rio - Carla Perez, de 43 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar fotos de biquíni no Instagram, nesta quarta-feira. A ex-dançarina está nas Ilhas Maldivas com o marido, Xanddy. Nas imagens, o corpão da loira ganha destaque. O bumbum redondinho dela ficou em evidência.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza de Carla. "Nem parece que tem dois filhos e 40 anos", destacou uma usuária da rede social. "Maravilhosa", afirmou outro. "Tem como ser mais linda? Amei o biquíni!", disse um terceiro.

Papais de Camilly Victória, 19 anos, e Victor Alexandre, de 17, Carla e Xanddy estão compartilhando momentos das viagens com os internautas. Os dois, que comemoram 20 anos de casados, já estiveram nos Emirados Árabes. No deserto de Dubai, inclusive, a loira causou o maior furor entre os internautas ao dançar a música 'Ralando o Tchan (Dança do Ventre)', do grupo É o Tchan.