Karol falou sobre namoro com PolidoroReprodução/Youtube

Publicado 27/10/2021 17:40

Rio - Em entrevista para o canal de Matheus Mazzafera, Karol Conká comentou sobre seu atual relacionamento. A cantora namora com o jogador de futebol, Polidoro Junior, ex de Jojo Todynho.

"O negócio foi ficando intenso. Quando foi ver, o povo já estava sabendo. E a gente querendo fazer o rolê escondido. Já estava todo mundo passando mal nas redes. Gente falando coisa: “Ele não presta, ela não presta”. Aí eu falei: “Então, tá, eles se merecem”. A fama dele não é boa nas redes. A minha também não. Isso só contribuiu para que a gente ficasse junto. Não estou nem aí, estou vivendo.", revelou.

A cantora revelou que o casal cogitou viver um relacionamento aberto. "A gente já foi namorando. A gente foi fundo. Cheguei para ele: “Essa relação é monogâmica ou aberta?”. Eu gosto de conversar, debater as coisas. A gente ficou assim no começo. Eu ficava falando: “Vai ser aberta”. Daí ele falou: “Nunca fiz isso, vamos ver” (…) A gente chegou à conclusão de regime fechado. Eu abri, eu fechei. Mas ele se mostrou desconfortável de imaginar outra pessoa fazendo comigo o que ele faz", contou a cantora.



O casal também revelou ser tranquilo quanto ao ciúme. "Ciúme besta, não. É meio bobo isso. Uma coisa que eu aprendi foi que o ciúme, além de desgastar a relação, dá uma apodrecida na gente."

“Já aconteceu de estar com ele num evento, a menina olhar e eu chegar para ela e falar: “Lindo, né? Quer passar a mão nele?”. Eu falo, tiro onda. Ela falou: “Você é maluca”. Eu falei: “Tem que ver se ele quer, porque daí a questão é com ele”. O cara é bonito. O que deve ter de menina querendo dar em cima dele só para me provocar também. Isso acontece. De a mulherada (pensar): “Agora vou afrontar”. Vai, mas aqui o nome é deboche. Tem que ver se aguenta o rajadão também.”, finalizou.