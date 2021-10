Medrado desabafou sobre término com Claytão - Reprodução

Publicado 27/10/2021 19:58

Rio - A cantora Fernanda Medrado, que pediu para sair de "A Fazenda 13", revelou como está enfrentando a depressão após a separação de ex-marido, Claytão. O casal participou da quinta temporada do 'Power Couple', sendo os primeiros eliminados. Depois do programa, a cantora anunciou o término da relação e seguiu para o reality rural.

fotogaleria Em entrevista para Luciana Gimenez, no "SuperPop", a rapper chorou ao relembrar o momento difícil. "Não queria sair de casa, não queria fazer mais músicas ou gravar clipes. Eu estava muito mal mesmo, só chorava. Me dava crise de choro toda hora", revelou. Medrado contou o motivo de não ter procurado ajuda médica na época. "Não conseguia ver o tamanho do problema. Agora eu consigo ver".

Com 28 anos, Medrado contou para Luciana que está em tratamento contra a depressão. “Estou em um momento de oscilações. Às vezes acordo para cima, às vezes tenho crises de choro e me sinto muito mal”, contou.

"Participei de dois realities, tenho dois filhos lindos e sou uma mulher bonita, mas me sinto vazia. Eu só queria me sentir feliz e hoje eu não sou”, completou.

Antes de entrar em "A Fazenda 13", Medrado revelou que a relação com o DJ Claytão, pai do seu segundo filho, era marcada pelo excesso de ciúme do ex-companheiro. "Estamos brigados, muito brigados. A gente terminou mesmo, de verdade. Eu já fui muito atrás, mas ele acha que eu não gosto dele. Se eu estou trabalhando às três da manhã, é mentira. Estou dando três da manhã. Se estou dentro de um carro de aplicativo, é mentira. Um macho está me levando", contou durante o 011 Podcast.