Publicado 27/10/2021 18:58

Rio - Pocah passou por uma situação inusitada com fãs em um aeroporto, nesta quarta-feira. A cantora disse para os internautas que foi confundida com Sasha Meneghel.

"Eu estava tirando foto com umas meninas no aeroporto, aí uma moça viu e pediu para tirar também. Agradeci e saí para comprar algo para comer. Meu amigo continuou perto delas e ouviu a moça falar: 'Essa é a Sasha, né? A filha da Xuxa'", relatou a funkeira, através do Twitter.

Durante um bate-papo com os internautas, a artista confessou ter achado graça da situação. "Estou morrendo de rir". Um fã brincou com Pocah. "Oi, Sasha. Tudo bem?", perguntou. A funkeira se divertiu: Tudo bem, mozão".