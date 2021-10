Carlinhos Maia - reprodução de vídeo

Carlinhos Maiareprodução de vídeo

Publicado 27/10/2021 22:05 | Atualizado 27/10/2021 22:07

Rio -O humorista Carlinhos Maia revelou o motivo do fim da amizade com a influenciadora Gkay. Em entrevista para o 'PodCats', de Virgínia e Camila Loures, o influencer assumiu uma incompatibilidade com a ex-amiga. Eles se conheceram antes da fama, quando os dois tinham 15 mil seguidores. Maia acredita que a fama subiu à cabeça de Gkay.

fotogaleria

"Cada um caminhou para o seu mundo. A gente se perdeu, a gente se gostava muito. Ela dormia do lado da minha cama, começamos juntos e eu coloquei a maior pilha para ele ir para 'Os Roni'. Na festa da Anitta, convidei e a Anitta super amou. Muita história. Subiu para a cabeça dela, na minha também. Porque a fama sobe na cabeça de todo mundo e não só na do Carlinhos Maia", explicou Carlinhos.

Camila Loures perguntou se uma reconciliação poderia acontecer e o influencer desconversou. Para Carlinhos, a incompatibilidade de ideias não permite, mas não há mágoa. "O tempo passou e rolou incompatibilidade de ideias, trabalhos, mas não demando energia ruim para ela. Já foi, vida que segue. No final da série, a gente se encontrou no hotel e conversou. Era uma irmandade, muito cúmplice mesmo".