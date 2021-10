Fátima Bernardes - Divulgação/ TV Globo

Publicado 08/10/2021 14:53 | Atualizado 08/10/2021 14:54

Rio - Fátima Bernardes, de 58 anos, vai precisar passar por uma cirurgia no ombro e, por isso, ficará afastada do 'Encontro', da TV Globo, por um mês. O anúncio foi feito pela própria apresentadora, durante o programa desta sexta-feira.

"Nas próximas semanas eu vou ficar fora do 'Encontro'. Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo", disse ela, que explicou o motivo do procedimento. "Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada", acrescentou a apresentadora da Globo.

Fátima precisará ficar fora da grade de programação por quatro semanas. Neste período quem comandará o programa será Patrícia Poeta e Manoel Soares. "Neste período vocês vão ficar na companhia da Patrícia Poeta e Manoel Soares, que vão tocar com muito carinho, como sempre, o nosso 'Encontro'".