Zé Vaqueiro e Ingra se casamreprodução de vídeo

Publicado 27/10/2021 16:39 | Atualizado 27/10/2021 17:37

Rio - O casamento de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, que rolou na última segunda-feira , ainda está dando o que falar. Após a mãe do cantor, Nara de Sá Marcolino, revelar que não foi convidada para a cerimônia, o cantor se pronunciou sobre o caso através de seu Instagram Stories, nesta quarta-feira.

"Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu", escreveu ele, que assinou o texto com seu nome verdadeiro, José Jacson.

Entenda o caso

Na última segunda-feira, Nara de Sá Marcolino disse através de uma live, que transmitiu o casamento de Zé e Ingra, que não foi convidada para a cerimônia. "Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido", disse ela. Na ocasião, Zé Vaqueiro foi levado até o altar pela avó, Leônidas de Sá.

Na terça, Ingra Soares publicou um desabafo, que segundo os internautas, seria uma indireta para a mãe do cantor. "Eu aguentei muita coisa calada até hoje. Breve, eu irei falar tudo que está engasgado", escreveu. Horas depois, ela apagou a postagem.

Vale lembrar que um encontro entre mãe e filho chegou a acontecer no programa 'Hora do Faro', exibido em março deste ano. Zé foi surpreendido ao cantar a música 'Amor Perfeito', momento em que Nara de Sá apareceu no palco. Os dois se abraçaram e cantaram a música juntos.