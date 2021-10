Zé Vaqueiro e Ingra se casam - reprodução de vídeo

Publicado 25/10/2021 21:55

Rio -Zé Vaqueiro e Ingra Soares se casaram, nesta segunda-feira, em Fortaleza. O cantor, inclusive, foi às lágrimas. A cerimônia aconteceu ao ar livre e a cor branca predominava na decoração. Ele caminhou até o altar ao som de 'Pra Sonhar'. Já Ingra Soares escolheu a música 'Shallow Now'. O filho do casal, Daniel, de 1 ano, levou as alianças até o altar lado da irmã, Nicolly, de 10 anos, filha de Ingra. O cantor Xand Avião e sua esposa, Isabele Temoteo, estavam entre os convidados e compartilharam alguns detalhes da cerimônia.

fotogaleria

Em seus votos, Ingra se declarou para o amado. "No dia 7 de setembro de 2019 saí de casa para trabalhar. Não sabia que encontraria o amor da minha vida, senão teria vestido uma roupa melhor. Quando eu te olhei disse 'Deus, estou aqui sentindo algo muito diferente por esse rapaz. Preciso encontrá-lo novamente. Se eu sentir a mesma coisa ao beijá-lo, é amor'. Depois de 29 anos, consegui identificar o que é o amor. Você é o amor. Eu tive que vir antes de você, porque tudo Deus já tinha preparado. Algumas experiências nos prepararam para que a gente chegasse até aqui. Se amanhã tudo isso passar, eu vou estar do seu lado porque eu amo você. Daniel completou totalmente a nossa vida", disse.

Zé também expressou seu amor por Ingra durante a cerimônia religiosa. "Hoje não vão faltar palavras para dizer o quanto eu te amo, o quanto você é e sempre será importante, especial, e o amor da minha vida. Você foi um anjo, uma bênção que Deus mandou para mim. Tive a oportunidade de conhecer a você, que me deu um filho, uma família maravilhosa, e também a Nicolly, que é como uma filha para mim. Muito obrigada por tudo que você abdicou e enfrentou comigo de mãos dadas. Obrigada por nunca me deixar abaixar a cabeça, mesmo quando eu não acreditei em mim. Prometo amar você o resto da minha vida, porque todos os dias eu sou feliz e realizado por ter uma mulher como você ao meu lado".

Zé e Ingra estão juntos há dois anos. Eles esperam o segundo filho.