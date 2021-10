Antonia Fontenelle revela o que fez com o dinheiro recebido após posar nua na Playboy - Reprodução

Publicado 25/10/2021 19:08 | Atualizado 25/10/2021 19:12

Rio - Oito anos após posar nua para a revista Playboy, Antonia Fontenelle revelou o destino que deu ao cachê pago pela publicação. A apresentadora de 48 anos conta que usou o dinheiro para ajudar a cidade onde seus pais vivem a enfrentar a escassez de água.

“Quando botei a perereca de fora na Playboy, primeira providência foi colocar dois poços artesianos. Cada um custou 30 mil reais. Água cristalina. Onde meus pais moram e ao redor, ninguém mais passa sede, não tem mais vaca caindo de sede lá. Coisa que qualquer prefeitura pode fazer, mas preferem trocar voto por um caminhão pipa”, declarou a atriz em entrevista ao canal Cara a Tapa, no YouTube.

Fontenelle também deixou claro o que a levou a aparecer na revista de conteúdo adulto. "Não há nada que você pergunte do meu passado que eu não queira falar. Foi maravilhoso fazer Playboy. […] [J.R.] Duran me ligou e me convidou. Ele disse que ia negociar o cachê. Eu disse: 'Duran, vamos, pois a novela está acabando e estou dura, não tenho onde onde cair morta. Mas tem duas pessoas que eu preciso pedir autorização'", relatou.

"Cheguei em casa, falei com meu filho, ele tinha 18 anos, expliquei que eu estava dura e ele pediu só para que eu o mandasse para estudar no Canadá. Então liguei para o Vicente [ex-sogro, pai de Marcos Paulo] e ele disse: ‘Deve, vai, não deixe essa oportunidade passar’. Liguei para o Duran e topei. Eu só fiz por isso, por causa de dinheiro”, afirmou a atriz.