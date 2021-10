Viih Tube - reprodução do instagram

Publicado 25/10/2021 18:15

Rio - Viih Tube resolveu dar um fim nos boatos de que teria ficado com seu ex-namorado, Bruno Magri, em uma festa no último fim de semana. Através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, a ex-BBB confirmou que os dois se falaram, mas descartou uma possível reconciliação.

"Tem um monte de site de fofoca falando, mas eu não fiquei com meu ex. A gente não vai voltar, a gente não vai ficar, a gente só é amigo. Ele me deu unfollow, a gente conversou, eu queria entender o porquê, e ficou tudo bem. Paz selada. Não temos nada, sou solteira e ele também. Não quero mais falar disso", começou ela.

Logo depois, Viih deixou claro que, caso tivesse beijado Bruno ou reatado o namoro, não teria problema em contar. "Não fiquem falando mentira. Temos amigos em comum e ficamos na mesma roda de amigos em vários momentos. E daí? Pode ser anormal para algumas pessoas, mas para mim não é. Não aguento mais. É muito ruim ler mentira. Quando é verdade, pode falar mesmo, mas mentira eu não sou obrigada. Não gosto de ler mentira, isso me estressa. Não tenho paciência para isso. Eu também amo uma fofoca, mas uma que edifica, que é verdade", desabafou.