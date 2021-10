Sheila Mello curte pousada em Paraty com o namorado, João Souza - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2021 16:41

Rio - Sheila Mello iniciou a semana compartilhando cliques apaixonados com seu namorado, o ex-jogador de tênis João Souza, mais conhecido como Feijão. A ex-Loira do Tchan uma sequência de fotos em que o casal troca beijos enquanto aproveita a piscina da pousada onde ficaram hospedados em Paraty.

"Com um café da manhã desses e com esse moreno do meu lado, tem como a semana iniciar de forma ruim? Impossível", declarou a dançarina da legenda da publicação no Instagram. Sheila ainda aproveitou o momento para interagir com os fãs e amigos que elogiaram o casal.

"Só alegria para começar a semana!", escreveu a atriz em resposta a uma seguidora que concordou com o questionamento da legenda. "Eita, que casalzão lindo! Aproveitem muito", desejou o modelo e apresentador Franklin David.

Confira a publicação: