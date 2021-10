Camilla de Lucas e Carla Diaz - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas e Carla Diaz Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2021 15:48

Rio - A ex-BBB Camilla de Lucas recriou nesta segunda-feira (25) um meme ao lado da amiga de confinamento Carla Diaz e divertiu os fãs da dupla na web.

fotogaleria

Em seu perfil do Twitter, a influenciadora compartilhou um registro ao lado da atriz para reafirmar a diferença de altura da duas e um clique do "Big Brother Brasil 21" durante uma prova em que as artistas formaram dupla.

"Essa energia caótica que deu errado, mas uma amizade que deu mais que certo!", declarou na legenda da publicação.

Os fãs das ex-BBBs se derreteram pela amizade. "Vocês merecem tudo que vocês tão alcançando, não me arrependo nenhum minuto de ter escolhido vocês", comentou uma seguidora. "Vocês são tudo", disse outra. "Essa dupla é perfeita", completou mais uma.

Confira:

Essa energia caótica que deu errado, mas uma amizade que deu mais que certo! ️ pic.twitter.com/shCouL3Knb October 25, 2021

A reportagem é Carolina Leal, do iG.