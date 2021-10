Ludmilla cancela participação em premiação - Reprodução

Ludmilla cancela participação em premiaçãoReprodução

Publicado 25/10/2021 15:25 | Atualizado 25/10/2021 15:26

Rio - Ludmilla deixou alguns fãs confusos, nesta segunda-feira (25), ao anunciar que seu documentário, intitulado "Rainha da Favela", será lançado no dia 15 de novembro, no Multishow. A produção, que acompanha a trajetória da funkeira até o sucesso, foi divulgada quase uma semana depois da cantora cancelar sua participação no Prêmio Multishow após não ter sido indicada para as categorias principais.

fotogaleria

"Eu não acredito que essa treta da Ludmilla com o Multishow era apenas marketing para um documentário", tweetou um internauta. A artista não demorou para rebater o comentário e esclarecer a situação: "Graças a Deus e ao meu trabalho eu não preciso disso!!! O meu problema foi com o Prêmio Multishow e não com o canal", afirmou.

A funkeira usou suas redes sociais para compartilhar um posicionamento a respeito da parceria com o canal da Rede Globo. "Pra esclarecer pessoal, eu jamais brincaria com um assunto tão sério como esse. O trabalho foi preparado há mais de um ano e tá pronto pra ser apresentado ao público. Eu jamais usaria um assunto tão sério pra divulgar alguma coisa", começou em seu Twitter.

"Jamais faria o que vários artistas tem vontade, mas ninguém tinha coragem pois sabem os prós e os contras da atitude que eu tive só pra chamar atenção e ganhar biscoito num lançamento", declarou ela. "Como profissional e responsável que sou, estou cumprindo com minhas responsabilidades. E por acaso eu falei alguma mentira aquele dia gente?"

Na semana passada, Ludmilla criticou a premiação pela "falta de reconhecimento" de seu trabalho durante o ano de 2021. "Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria 'Cantora do Ano'. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota!", desabafou a artista em uma série de publicações no Twitter.

A espera está chegando ao fim! VEM AÍ Ludmilla - Rainha da Favela. Dia 15, no @multishow e @globoplay pic.twitter.com/WTAslRXxDn — LUDMILLA (@Ludmilla) October 25, 2021

Graças a Deus e ao meu trabalho eu não preciso disso!!! O Meu problema foi com o PRÊMIO MULTISHOW e não com o CANAL. https://t.co/YMmCwpWQ0Z — LUDMILLA (@Ludmilla) October 25, 2021

Jamais faria o que vários artistas tem vontade, mas ninguém tinha coragem pois sabem os prós e os contras da atitude que eu tive só pra chamar atenção e ganhar biscoito num lançamento… — LUDMILLA (@Ludmilla) October 25, 2021