Camila com o namorado, Patrick, o pai e a madrastareprodução do instagram

Publicado 25/10/2021 14:26

Rio - Camila Pitanga surgiu de mãos dadas com o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, em uma foto publicada no Instagram Stories, no último domingo. Na imagem ainda aparece o pai da atriz, Antonio Pitanga, e sua madrasta, Benedita da Silva. "Joguinho de dominó", legendou.

fotogaleria

Em outra foto, a atriz está acompanhada da filha, Antonia, fruto de seu casamento com o Cláudio Amaral Peixoto, e outros familiares.

Esse é o primeiro relacionamento de Camila desde que ela anunciou o término de seu namoro com a artesã Beatriz Coelho, em dezembro de 2020. As duas ficaram quase dois anos juntas.