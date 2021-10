Diretora de fotografia morreu após disparo acidental feito pelo ator - Reprodução

Publicado 25/10/2021 11:13

Rio - O ator Alec Baldwin, de 63 anos, estava apontando a arma que disparou acidentalmente para uma câmera. A informação é do depoimento dado pelo diretor do longa, Joel Souza, para a polícia. O disparo acidental feriu Joel e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

"Joel afirmou que Alec estava sentado em um banco em um edifício de igreja, e ele estava praticando um saque (de arma) cruzado. Joel disse que estava olhando por cima do ombro de (Hutchins), quando ouviu o que parecia um chicote e um estalo alto", diz o depoimento, de acordo com o site "G1".

"Joel então se lembra vagamente dela reclamar sobre seu estômago e colocando a mão em sua barriga. O diretor também disse que Halyna começou a tropeçar para trás e foi ajudada até ser colocada no chão".

"Hutchins disse que não conseguia sentir suas pernas", disse Reid Hussel, cinegrafista que estava ao lado dela no momento do acidente. Segundo o mandado de busca, o funcionário que entregou a arma para Alec Baldwin não sabia que havia munição verdadeira no revólver.