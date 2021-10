Romulo Estrela em cenas quentes com Camila Queiroz - Divulgação/Globoplay

Romulo Estrela em cenas quentes com Camila QueirozDivulgação/Globoplay

Publicado 25/10/2021 09:55 | Atualizado 25/10/2021 10:56

Rio - Desde que a segunda temporada de "Verdades Secretas" estreou no Globoplay na última semana, Nilma Quariguasi, esposa do ator Rômulo Estrela, vem recebendo uma enxurrada de mensagens sobre as cenas quente da trama. Por isso, a empresária decidiu postar um longo texto para falar sobre o assunto neste fim de semana.

fotogaleria

Juntos há mais de dez anos e pais do pequeno Theo, de apenas 5, a empresária falou sobre ter uma relação saudável e não sentir ciúmes do trabalho do marido. Ela ainda elogiou o trabalho do amado, que foi um dos nomes mais comentados das redes sociais nesta semana

"Vocês não têm noção de como torço por ele, de como vibro com cada conquista, de como estou feliz pelo lugar que ele conquistou e ainda vai conquistar. Não existe espaço para outro sentimento que não seja admiração e alegria neste momento. A melhor coisa do mundo é você se sentir livre para ser, realizar, fazer o que gosta, buscar o que é importante para você. Nenhum relacionamento deve te privar disso. E eu já vivi outras experiências assim, experimentando os dois lugares. Ambos são horríveis e te privam de viver, crescer", começou ela.

Em seguida, ela ainda falou sobre estereótipo da mulher insegura pela sociedade. "Compreendo e acho perfeitamente normais a curiosidade e as fantasias em torno da possível insegurança da mulher e o fato de parecer impossível o contrário diante de uma situação assim. Mas essa é uma projeção de um estereótipo enraizado. Ao mesmo tempo sei que fomos acostumadas a viver relações dessa maneira. Eu mesma já vivi e sentia ciúme de parceiros com profissões absolutamente tradicionais. O problema não era a profissão, era a pessoa", continuou.

"Desde o início aqui foi diferente com a gente. Fazemos questão de demonstrar o quanto o outro é importante (em ações e palavras), expressamos afeto sem medo, respeitamos nossos espaços, nos permitimos ver o outro crescer no tempo dele, sem julgar. E muito disso foi o Rômulo que me ensinou. Com o tempo, fomos amadurecendo como indivíduos e trouxemos isso para o nosso relacionamento. Aprendemos a ter conversas melhores, com mais respeito, ao mesmo tempo sabendo dizer o que sentimos e queremos", prosseguiu.

Em seguida, a empresária falou sobre amadurecimento. "A melhor coisa é pautarmos e centrarmos nossa vida e nossa felicidade em nós mesmas. E, às vezes, essa é uma chave difícil de virar. Pode custar tempo, mas, quanto mais você foca no seu amadurecimento, carreira e em conquistar independência financeira, melhor se relaciona com o outro, porque tem uma relação melhor com você mesma. Eu também estou construindo isso, assim como minha autoconfiança. Não sou melhor do que ninguém, sou humana, cheia de defeitos e medos, e preciso frequentemente trabalhar a crença de que sou capaz de construir tudo o que quero para mim. E escolhi estar com alguém que me impulsione nessa caminhada. O mínimo que posso fazer é o mesmo por ele. Façam isso também, por vocês, por quem amam ou por quem vai ter o privilégio de ocupar esse lugar na vida de vocês. E está tudo bem revisitar acordos, avaliar se ainda vale a pena, se queremos estar juntos, faz parte. Essa sensação também é boa. Não pertencemos a ninguém", prosseguiu.

"E, por fim, acho que é um bom sinal que vocês estejam curiosas e preocupadas em saber como estou me sentindo. Sinal de que ele está fazendo um trabalho f***. A arte está cumprindo seu papel: emocionar. Ele é mesmo incrível, lindo e talentoso. Te amo, Romulo", finalizou ela.