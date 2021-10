Atrizes de Verdades Secretas 2 - Reprodução Internet

Publicado 19/10/2021 17:32 | Atualizado 19/10/2021 17:46

A produção audiovisual mais aguardada do ano já vai estrear! Neste domingo (17), a Globo divulgou o trailer final de Verdades Secretas 2. A novela para o streaming, que estreia nessa quarta-feira (20), está recheada de cenas 'calientes' e, na própria prévia, aparece ao som de Toxic da Britney Spears: "Indecente, imoral, obscena, viciante, violenta, vingativa e não recomendada". Ui!

A trama protagonizada pelas atrizes Camila Queiroz e Agatha Moreira vai passar diretamente na Globoplay. Após a estreia, os 10 primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma. Na TV aberta, a produção, que deve contar com 50 capítulos, só vai ao ar quando todos os episódios estiverem já disponíveis no streaming. Ansiosos?

Vencedora do Emmy Internacional 2016 na categoria de melhor novela, a primeira parte da produção terminou com um desfecho incerto, cheio de possibilidades e teorias. Agora, a nova fase se passa seis anos depois da história original.

Book rosa versão 2021

Como os fãs da novela já esperavam, a segunda parte da produção foca no conflito e disputas entre Angel e Giovanna, filha do ex-amante de Arlete. Porém, de acordo com o novo trailer, vem muito mais treta e baixaria por aí. Confira:

Angel volta a se prostituir: a trama se inicia no momento em que a protagonista perde o marido, Guilherme (Gabriel Leone), vítima de acidente de carro. Sem dinheiro, ela acaba retornando à agência de modelos e se verá obrigada a retomar a vida como garota de programa.

Giovanna vingativa: a mimada Giovanna deixa Paris, onde havia passado uma temporada com Anthony (Reynaldo Gianecchini) e Maurice (Fernando Eiras), e retorna ao Brasil com o objetivo de ver Angel atrás das grades. Giovanna moverá montanhas para obter pistas sobre a morte do pai, Alex (Rodrigo Lombardi), cujo corpo nunca foi encontrado. Para isso, contratará Cristiano (Romulo Estrela), um investigador particular que formará um triângulo amoroso com as duas inimigas. Giovanna também acusará Angel pelo acidente do primo, Guilherme.

Sexo, sexo e mais sexo: as cenas quentes de Angel e Cristiano devem incendiar a audiência, principalmente por acontecerem em locais inusitados como o banheiro de uma boate, em um estacionamento e até na rua! O público do Globoplay deve conferir mais de 60 (!!) sequências tórridas de Verdades Secretas 2. Na TV aberta, o conteúdo será mais light.

Christian Grey "made in Brazil": o ator Gabriel Braga Nunes dá vida a Percy, um milionário mulherengo que curte sadomasoquismo e que submeterá Angel às suas fantasias. Com isso, há expectativas de que o casal reviva o clima de dominação/submissão de Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) na trilogia cinematográfica Cinquenta Tons de Cinza.

Pole dance: uma especialista na técnica foi contratada para deixar as cenas sensuais das garotas de programa mais criativas e esteticamente bonitas.

E a classificação etária?

Como vocês já sabem, as cenas 'hot' estão mais picantes do que nunca! Dessa forma, o Globoplay divulgou que a série tem a classificação etária para pessoas acima de 18 anos. Como a produção não é mais destinada para a TV aberta, há uma liberdade maior para as cenas de sexo e nudez. #CredoQueDelícia

Em depoimento para divulgar a série, a diretora Amora Mautner ressaltou que a nova trama "adentra o universo acima de 18 anos".

Novos personagens

Alguns personagens do elenco passado não farão parte dessa nova jornada, como Marieta Severo, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera, Rodrigo Lombardi e Drica Moraes.

Porém, outros atores aparecem nessa temporada: Romulo Estrela, Gabriel Braga Nunes, Ícaro Silva, Erika Januza, Jonathan Azevedo, Johnny Massaro, Rodrigo Pandolfo e Bruno Montaleone.