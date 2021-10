Lore Improta - Reprodução/Instagram

Lore ImprotaReprodução/Instagram

Publicado 25/10/2021 10:38 | Atualizado 25/10/2021 10:58

Rio - Lore Improta usou o Instagram, neste fim de semana, para falar sobre amamentação. Mãe da pequena Liz, de quase 1 mês de idade, fruto do casamento com o cantor Léo Santana , ela contou que seus seios estão machucados, mas, além das dores, ela ressaltou as belezas de amamentar a filhinha.

"Estou com os peitos 'tudo' lascados de novo. Estão rachados e assados, porque essa menina não sai do meu peito. Mamando demais... Quando fica revoltada, puxa o bico do peito, não tem dente, mas puxa com a banguela", disse ela, via Instagram Stories.

Em seguida, a dançarina falou sobre a felicidade de poder amamentar a filha depois de reduzir a mama duas vezes. Por diversas vezes, disseram a ela que isso não seria possível, causando medo antes do nascimento de Liz. "Vendo essa foto que para muitos é somente bonita, celebrando Liz nos meus braços, vem um turbilhão de pensamentos", escreveu ela.

"Conseguem entender como essa foto é muito mais que bonita? Dividindo esse momento e especialmente o meu medo, pois hoje estamos aqui", continuou.

"Amamentar, dar alimento a Liz é um momento mágico. Tão especial! Com todas as dificuldades que nos mamães sabemos, posso afirmar: não troco nada no mundo por essa troca, pelo nosso amor. Me sinto forte e poderosa. Eu te amo tanto Liz", finalizou Lore.

