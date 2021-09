Lore Improta e Léo Santana mostram primeiras fotos de Liz - Reprodução/Instagram/@renatacasalifotografia

Lore Improta e Léo Santana mostram primeiras fotos de LizReprodução/Instagram/@renatacasalifotografia

Publicado 26/09/2021 18:27 | Atualizado 26/09/2021 18:34

Rio - Lore Importa mostrou, pela primeira vez, o rostinho de Liz em publicação no Instagram. A pequena, que nasceu em um hospital de Salvador, Bahia, neste domingo, é a primeira filha do casamento da bailarina com o cantor Léo Santana. Lore destacou a emoção do parto.

"E você chegou minha pequena Liz, minha Luz. Dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião, santos protetores das crianças, com 2.800kg, 48cm, de parto normal, com toda saúde do mundo. Eu não tinha dúvidas 'que tú virias numa manhã de domingo'. Essa música sempre me emocionou demais e eu sabia que tinha alguma ligação nisso. Em plena primavera, nosso pequeno lírio chegou tão cheia de pureza e espiritualidade para florir ainda mais o nosso jardim encantado. Não foi à toa que sonhei com o seu nome. Você é realmente uma promessa de Deus", escreveu ela.