Fotos! Eliminada de 'A Fazenda 13', Liziane Gutierrez mostra corpão em praia

Rio - Primeira eliminada de "A Fazenda 13", Liziane Gutierrez desembarcou no Rio neste sábado e já aproveitou para curtir uma praia. A modelo foi clicada na praia do Leblon, Zona Sul do Rio, neste domingo. Nos cliques, ela surge com um drink na mão e bem alegre. Em um momento, chegou a posar ao lado de guardas municipais.