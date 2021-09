Eliminada de 'A Fazenda', Liziane Gutierrez desembarca no Rio

Rio - Liziane Gutierrez desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde deste sábado. A modelo estava acompanhada por seu assessor de imprensa. Liziane foi a primeira eliminada do reality show "A Fazenda 13", da Record, e deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão na última quinta-feira. Liziane levou a pior na disputa com Nego do Borel e Solange Gomez. Simpática, Liziane acenou para o fotógrafo ao ver que estava sendo fotografada.

Relatar erro