Laura NeivaReprodução/Instagram

Publicado 25/09/2021 12:47 | Atualizado 25/09/2021 12:53

Rio - Falta pouco para Laura Neiva dar à luz ao seu segundo filho, José. Neste sábado, ela fez um topless nas redes sociais para mostrar o barrigão do oito mês de gestação, fruto do relacionamento com o ator Chay Suede.

"8 meses", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu muitos comentários dos fãs. "Que barrigão mais lindo", escreveu uma seguidora. "Grávida mais linda", disse outra. "José está grande. O tempo passa rápido", comentou uma terceira.

Laura é casada com o ator Chay Suede desde 2019. Eles já são papais da pequena Maria, de quase dois anos de idade.