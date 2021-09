Aline Riscado esbanja beleza ao posar com moto - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 18:49

Rio - Aline Riscado não esconde a felicidade desde a última quinta-feira (23), quando foi autorizada a pilotar sua moto, seis meses após sofrer uma lesão no joelho. A ex-assistente de palco do "Domingão do Faustão" ainda aproveitou para relembrar seu talentos como dançarina e deu um show de flexibilidade ao posar com sua moto.

“Tô de volta ao mundo com duas rodas. Após seis meses parada por causa de um rompimento de um ligamento do meu joelho (LCA), tive o prazer de voltar hoje a pilotar minha moto!”, contou a atriz, que arriscou acrobacias ao posar com o veículo.

Nos comentários, fãs registraram diversos elogios para a artista. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Deusa", acrescentou outra internauta. "Eu não te aguento. Faz malabarismo até em cima da moto", brincou uma terceira.