Patrícia Poeta faz sua primeira tatuagemReprodução de internet

Publicado 24/09/2021 17:19 | Atualizado 24/09/2021 17:20

Rio - Patrícia Poeta, de 44 anos, anunciou nesta sexta-feira (24) que irá retornar amanhã, sábado (25), ao programa "É de Casa", da Globo. A apresentadora estava afastada das telas desde o início de setembro por questões médicas . Nas redes sociais, ela comemorou a melhora na saúde, mas disse que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

"Depois dos últimos acontecimentos, a primeira caminhada a gente nunca esquece… fui liberada para andar! Amanhã vou poder trabalhar", iniciou Patrícia Poeta, que postou uma foto caminhando com seu cão de estimação, Marley. Apesar do bom humor, a apresentadora avisou que ainda há muito para ficar 100% saudável. "Vida normal [com exercícios, comida normal, sol e por aí vai] só em outubro. Mas sem problemas. Seguimos comemorando cada conquista por aqui", comentou ela.

Por fim, Patrícia confirmou novamente seu retorno à programação da Globo. "Uma ótima sexta para todos! E até amanhã no 'É de Casa'", encerrou ela, que por algumas vezes substituiu Fátima Bernardes no matinal "Encontro".

Na aba de comentários, anônimos e famosos mandaram mensagens positivas a ela. "Uma benção né Patrícia! Ainda mais para gente que ama o ar livre, caminhar na orla do Rio. Você é luz amiga, já, já estará correndo lindamente! Te amo", escreveu Glenda Kozlowski. "Fiquei muito feliz em saber [da sua melhora] Bom retorno, Pat! Comemore mesmo cada conquista!", continuou Michelle Loreto. "Cada dia uma conquista nova! Amanhã estaremos juntas e eu prometo muitas risadas. Melhoras!", comentou Tati Machado, colunista de fofocas da emissora.

Patrícia Poeta foi internada no dia 10 de setembro. Alguns dias depois ela revelou que ficou com o rosto desfigurado por causa de uma inflamação . Abatida com o momento, a apresentadora fez uma reflexão sobre a vida no Instagram. "Acordei com uma leve dor de garganta, na semana passada. Tudo parecia sob controle. Estava devidamente medicada, inclusive. Mas o problema é que, em poucas horas, aquela 'pequena inflação', imperceptível a olho nu, já descia até quase a base do pescoço. Rosto? ficou desfigurado. De lá pra baixo, era risco de vida na certa", desabafou.

"A cirurgia precisou ser urgente, no mesmo dia da internação.Bom, depois das horas de operação, outro grande desafio já se encaminhava: exercitar a paciência, a reza e o pensamento positivo… E pra quê? pros próximos exames e possíveis consequências deles; pra enfrentar a dor ao engolir a própria saliva; para tentar e não conseguir abrir a boca pra falar, comer, etc…Paciência pra reaprender certas coisas, respeitando o tempo do próprio corpo- e ainda bem abalada psicologicamente com os últimos acontecimentos intensos", completou ela.

À época, ela não deixou de agradecer o carinho do público. "Queridos, tenho recebido muitas mensagens carinhosas de vocês. Em primeiro lugar, obrigada pela preocupação. Dormi muito nesses últimos dias, em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder. Meu post é só uma forma de retribuir esse carinho. Estou internada desde a semana passada, porque precisei passar por uma cirurgia de emergência e bem complicada nas amígdalas. Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso.. mas vou ficar bem", disse.