Astrid FontenelleReprodução Internet

Publicado 24/09/2021 16:25

Rio - Astrid Fontenelle gerou uma polêmica, nesta sexta-feira (24), após deixar um kit de divulgação do EP de Juliette Freire no banco de uma praça em São Paulo. A apresentadora usou suas redes sociais para rebater as críticas e justificar a atitude tomada, após seu nome ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.